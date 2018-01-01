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"Невероятно красивая": Маша Ефросинина в образе лесной мавки снялась в чувственной фотосессии

Сегодня, 16:37

Ведущая готовит новый проект.

Ефросинина
Ведущая снялась в секретной фотосессии instagram.com/mashaefrosinina
Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала поклонникам пару фото, которыми заинтриговала их.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на которых позирует в образе лесной мавки: Ефросинина на снимках лежит в воздушном белом платье, вокруг нее лежат цветы.

Кадры она сопроводила хештегами "скоро", "мавка", "оберег", намекая на новый проект.

Фанаты ведущей отметили, что ей очень идет такой необычный и нежный образ.

"Машенька, вы прекрасны и восхитительны!", "Невероятно красивая. Небесная", "Можно картину писать", - расхвалили подписчики.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина заинтриговала фанатов новыми фото instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина заинтриговала фанатов новыми фото instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина рассказала,  с кем ее сравнивают фанаты.

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Теги:  
Маша Ефросинина, ведущая, фото
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