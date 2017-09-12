Невеста Козловского сообщила поклонникам неприятную новость

Рамина считает, что не готова к созданию брака.

Виталий Козловский и Рамина. instagram.com

Модель и невеста известного украинского певца Виталия Козловского — Рамина Эсхакзай сообщила поклонникам неприятную новость.

На своей странице в Instagram она написала, что рассталась с артистом.

"Друзья, журналисты и все неравнодушные люди, которые интересовались жизнью нашей с Виталиком пары. Хочу сообщить вам, что мы больше не вместе, мы расстались. Это сложное решения приняла я. Причиной послужила моя неготовность к созданию брака", — говорится в сообщении Рамины.

При этом девушка уточнила, что причина расставания не в изменах и не в подобных негативных моментах. "Итак, мы пока что взяли паузу в отношениях. Как будет дальше — время покажет", — добавила она.

Напомним, Козловский сделал предложение своей девушке накануне 8 марта.

