Невеста Козловского сообщила поклонникам неприятную новость

Рамина считает, что не готова к созданию брака.
На своей странице в Instagram она написала, что рассталась с артистом.
"Друзья, журналисты и все неравнодушные люди, которые интересовались жизнью нашей с Виталиком пары. Хочу сообщить вам, что мы больше не вместе, мы расстались. Это сложное решения приняла я. Причиной послужила моя неготовность к созданию брака", — говорится в сообщении Рамины.
При этом девушка уточнила, что причина расставания не в изменах и не в подобных негативных моментах. "Итак, мы пока что взяли паузу в отношениях. Как будет дальше — время покажет", — добавила она.
Finita la comedia ... Друзья, журналисты и все неравнодушные люди, которые интересовались жизнью нашей с Виталиком пары. Хочу сообщить вам, что мы больше не вместе, мы расстались. Это сложное решения приняла я. Причиной послужила моя неготовность к созданию брака. Сразу хочу уберечь себя от клеветы со стороны прессы и напишу, что причина расставания не в изменах и не в подобных негативных моментах. Итак, мы пока что взяли паузу в отношениях. Как будет дальше - время покажет. P.S: я так поняла,мы играем в игру "Тупой и ещё тупее" , нужно объявить конкурс на выдумку самой тупейшей причины расставания
Напомним, Козловский сделал предложение своей девушке накануне 8 марта.