Невеста министра финансов США снималась обнаженной, опубликованы фото

Мнучин познакомился с Луиз на киноплощадке.
Об этом пишет jetsetter.ua.
В триллере "Посторонний", премьера которого прошла в июне прошлого года, Луиз Линтон играет главную роль беззащитной виолончелистки, которая становится жертвой маньяка. В одном из эпизодов видеокамеры сосредоточены на теле главной героини, а целью режиссера фильма стоит показать идеальные формы мисс Линтон.
Интересно, что нынешний министр финансов США, бывший банкир был неоднократно связан с кинопроизводством. Как оказалось, Стивен был одни из продюсеров таких блокбастеров, как "Аватар" и "Лего. Фильм".
Видимо, на киноплощадке Мнучин и познакомился с подающий надежды на серьезную карьеру актрисой Луиз Линтон.
В 2014 году Стивен расстался с Хитер Кросби после 15 лет брака и уже через несколько месяцев объявил о помолвке с Луиз.
Напомним, New York Post разместил на первой полосе фото обнаженной жены Трампа.