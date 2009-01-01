Невеста министра финансов США снималась обнаженной, опубликованы фото

Мнучин познакомился с Луиз на киноплощадке.

Reuters

В Сети появились фото, на которых невеста назначенного Дональдом Трампом министра финансов США 54-летнего Стивена Мнучина, полностью обнажена.

Об этом пишет jetsetter.ua.

В триллере "Посторонний", премьера которого прошла в июне прошлого года, Луиз Линтон играет главную роль беззащитной виолончелистки, которая становится жертвой маньяка. В одном из эпизодов видеокамеры сосредоточены на теле главной героини, а целью режиссера фильма стоит показать идеальные формы мисс Линтон.

Reuters

Интересно, что нынешний министр финансов США, бывший банкир был неоднократно связан с кинопроизводством. Как оказалось, Стивен был одни из продюсеров таких блокбастеров, как "Аватар" и "Лего. Фильм".

Видимо, на киноплощадке Мнучин и познакомился с подающий надежды на серьезную карьеру актрисой Луиз Линтон.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

В 2014 году Стивен расстался с Хитер Кросби после 15 лет брака и уже через несколько месяцев объявил о помолвке с Луиз.

Напомним, New York Post разместил на первой полосе фото обнаженной жены Трампа.