"Невыносимо прелестные детишки": Галкин показал новое трогательное видео семьи

Всего за час просмотры ролика перевалили за 630 тысяч.

Галкин показал, как его дома встречают дети. instagram.com/alla_orfey

Галкин разместил в своем Instagram трогательное видео воссоединения с семьей после его долгого отсутствия.

На видео артиста видно, как его супруга Алла Пугачева с прической и макияжем встречает его в парадной вместе с детьми. Рядом стоят из улыбающиеся детишки Лиза и Гарри и машут вернувшемуся папе. Они настолько соскучились по отцу, что попытались сразу же привлечь его внимание новыми игрушками.

"Невыносимо прелестные детишки", "Обожаю за вашими детками наблюдать", "До чего же забавные", "Алла Борисовна здесь просто красотка", "Папа вернулся", – пишут в комментариях пользователи.

Всего за час просмотры ролика перевалили за 630 тысяч.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram