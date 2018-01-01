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Нежные объятия и трогательный танец: Валерий Меладзе с супругой вместе вышли в свет

Сегодня, 14:58

Пара побывала на дне рождения у Валерия Сюткина.

Меладзе и джанабаева
Артисты впервые за долгое время вместе появились на публике Фото: hochu.ua
Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева впервые с октября 2017 года вместе появились на публике. Звездные супруги побывали на юбилее коллеги Валерия Сюткина. Экс-участнику группы "Браво" исполнилось 60 лет. Поздравить юбиляра пришли Игорь Николаев, Валерия и другие звезды, однако особое внимание папарацци к себе привлекли Джанабаева и Меладзе.

Видео с танцами пары появилось на YouTube. Так, влюбленные танцевали под песню лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева. Меладзе нежно обнимал жену за талию, и нежно о чем-то разговаривали. 

Меладзе и джанабаева
Артисты впервые за долгое время вместе появились на публике instagram.com/albinadzhanabaeva

Ранее Альбина Джанабаева показала свой "рай на Земле" и похвасталась фигурой в купальнике.
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Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, танец, обьятия
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