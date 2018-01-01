Нежные объятия и трогательный танец: Валерий Меладзе с супругой вместе вышли в свет
Сегодня, 14:58
Пара побывала на дне рождения у Валерия Сюткина.
Артисты впервые за долгое время вместе появились на публикеФото: hochu.ua
Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева впервые с октября 2017 года вместе появились на публике. Звездные супруги побывали на юбилее коллеги Валерия Сюткина. Экс-участнику группы "Браво" исполнилось 60 лет. Поздравить юбиляра пришли Игорь Николаев, Валерия и другие звезды, однако особое внимание папарацци к себе привлекли Джанабаева и Меладзе.
Видео с танцами пары появилось на YouTube. Так, влюбленные танцевали под песню лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева. Меладзе нежно обнимал жену за талию, и нежно о чем-то разговаривали.
Артисты впервые за долгое время вместе появились на публикеinstagram.com/albinadzhanabaeva
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