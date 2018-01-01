Ни то, ни это, а зеленый чай: Алена Шоптенко поделилась трудностями материнства

Танцовщица жалуется, что ей можно вкушать только ограниченный список блюд.

Хореограф жалуется, что есть ей теперь можно очень ограниченный список блюд instagram.com/alena_shoptenko

Танцовщица Алена Шоптенко, которая недавно стала матерью , выложила новую заметку, которая взбудоражила сеть - дело в том, что Алена пожаловалась на строгую диету, которую ей нужно соблюдать не менее трех месяцев со дня рождения ее сына.

"А можно мне..? А вот и нет! Вот дайте мне... нет, нельзя. А вот... Тоже нет. И это нет. И это тоже нет. А можно мне зеленый чай?", – написала Шоптенко в блоге, добавив фото из кафе.

Фото: Instagram/Алена Шоптенко

"Пока в комментариях не начались ожидаемые военные действия, скажу, что мне кажется, для матери, которая кормит, главное – сохранять чувство юмора", - позднее добавила Шопетнко, намекнув, что пошутила.

Однако в сети мамочки сразу же поделились с ней своим опытом. Мнения женщин разделились: одни утверждали, что можно кушать все, что захочется, лишь иметь меру, а другие настаивали на диете, отмечая, что питание мамы влияет на ребенка. Напоследок поклонники Алены Шоптенко пожелали ей терпения.

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Ранее Алена Шоптенко рассказала о родах.

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