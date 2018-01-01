Ни то, ни это, а зеленый чай: Алена Шоптенко поделилась трудностями материнства

Танцовщица жалуется, что ей можно вкушать только ограниченный список блюд.
"А можно мне..? А вот и нет! Вот дайте мне... нет, нельзя. А вот... Тоже нет. И это нет. И это тоже нет. А можно мне зеленый чай?", – написала Шоптенко в блоге, добавив фото из кафе.
"Пока в комментариях не начались ожидаемые военные действия, скажу, что мне кажется, для матери, которая кормит, главное – сохранять чувство юмора", - позднее добавила Шопетнко, намекнув, что пошутила.
Однако в сети мамочки сразу же поделились с ней своим опытом. Мнения женщин разделились: одни утверждали, что можно кушать все, что захочется, лишь иметь меру, а другие настаивали на диете, отмечая, что питание мамы влияет на ребенка. Напоследок поклонники Алены Шоптенко пожелали ей терпения.
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Ранее Алена Шоптенко рассказала о родах.
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