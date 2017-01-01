"Ничего интересного, сама страшная". Фанаты нещадно раскритиковали новый клип Светланы Лободы

Новая видеоработа скандальной поп-исполнительницы была опубликована на портале YouTube.

Светлана Лобода Instagram

Скандально известная своими постоянными российскими гастролями поп-певица Светлана Лобода презентовала новый видеоклип, снятый на композицию "Парень".

Презентация состоялась на официальном канале исполнительницы на портале YouTube.

По словам самой Лободы, клип − один из самых дорогих в истории шоу-бизнеса СНГ.

Однако, невзирая на то, что в съемках были задействованы известные кинематографисты, в том числе оператор Иван Гудков (сериал "Оттепель", фильмы "Плюс один", "Питер FM" и др.), ролик был раскритикован интернет-пользователями. Некоторые из них впрямую назвали клип неинтересным и однотипным.

"Уже тошнит от этих девочка-мальчик Пересматривать клип не хочется!, "Ничего интересного, Лобода страшная", "Возомнила себя вампиршей, сверхсилы захотелось, такой величины звездищем себя чувствуешь?", - не скупились на критические замечания поклоники творчества певицы.

Соцсети

Напомним, ранее фанаты раскритиковали Брежневу за дуэт с Лободой.