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Никакого белья. "Ангелы" Victoria's Secret снялись полностью обнаженными: фото

Сегодня, 15:01
Тейлор Хилл и Роми Стрейдж < >
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1 / 7 Тейлор Хилл и Роми Стрейдж (Instagram)

Автором фотосессии выступила Зои Гроссман.

Несколько моделей из числа "ангелов" известного бренда женского белья Victoria's Secret снялись обнаженными в фотосессии на пляже.

Часть фото обнародовала на своей странице в соцсети Instagram одна из участниц − 27-летняя Лаис Рибейро.

Позднее оставшиеся кадры опубликовала автор фотосессии Зои Гроссман. Объектив ее камеры запечатлел других моделей Victoria's Secret − Жозефин Скривер, Мин Си, Тейлор Хилл и Роми Стрейдж, Ванессу Муди.

Напомним, ранее Victoria's Secret показал бюстгальтер Fantasy Bra стоимостью в 2 млн долларов.

 
Теги:  
модели, эротика, фото, Victoria's Secret
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