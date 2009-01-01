Никита Джигурда и Марина Анисина придумали новый скандал

Некие "черные риэлторы" пытаются сорвать его вступление в наследство, вбрасывая информацию о том, что Марина Анисина ему изменяет.

Никита Джигурда и Марина Анисина Instagram

Поскольку миллионов Людмилы Браташ венчанные супруги Никита Джигурда и Марина Анисина до сих пор не получили, то пришло время снова немножко пошуметь.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Если верить Джигурде, то очередной суд, который наконец, подтвердит его притязания на наследство Людмилы Браташ, состоится во второй половине октября. По непонятным причинам точной даты Никита не называет, но зато уверяет, что некие "черные риэлторы" пытаются сорвать его вступление в наследство, вбрасывая информацию о том, что Марина Анисина ему изменяет.

Джигурда заявляет, что пресса приписала ему роман с Донной Луной, а теперь клевещут на Марину Анисину, уверяя, что она в отместку изменяет ему с сыном всемирно известного повара Романом Дюкассом.

Подогревает страсти Джигурда и тем, что рассказывает будто после его танцев с Донной Луной Марина перестала выходить с ним на связь, вроде бы как, приревновав, но он то чист перед ней на 1000%.

Наверное, Никите Борисовичу можно было бы посочувствовать, если бы не они сами с Мариной начали публиковать фотографии с Донной Луной и Романом Дюкасом, сопровождая их намеками на некие романтические отношения.

Так что, зная эту парочку можно смело предположить, что они в очередной раз сами же и попытались устроить некую шумиху, но пока громких разборок с приглашением в телеэфиры не последовало. Видимо, надо придумать, что-то по круче.

Напомним, Марина Анисина в купальнике станцевала для Джигурды под пиратским флагом.