В своих обвинениях Джигурда не забывает упоминать, что обижают никого ни будь, а олимпийскую чемпионку Анисину.

Никита Джигурда и Марина Анисина Instagram

, который регулярно хвастливо заявляет, что участие в ток-шоу приносит ему больше заработка, чем все остальное, решил судиться со своими кормильцами.

Об этом пишет paparazzi.

Не так давно он "при помощи своей магии" прорвался на передачу "Прямой эфир" и написал заявление в полицию на недобросовестных журналистов.

Теперь история повторилась, но с передачей Андрея Малахова. Опять отмена съемок и опять заявление в полицию. Оказывается, что на него и его прекрасную семью клевещут уже много лет, но самое главное, не доплачивают денег, которые обещают за эфиры.

В своих обвинениях Джигурда не забывает упоминать, что обижают никого ни будь, а олимпийскую чемпионку Анисину и заслуженного артиста чеченской республики Джигурду.

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Анисисна, которая не так давно называла мужа жутким и опасным человеком, теперь клянется, что её обманули и оклеветали её прекрасного мужчину.

Напомним, Марина Анисина беременна третьим ребенком от Никиты Джигурды.