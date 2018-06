Никогда раньше такого не видели: украинцы покорили шоу America's Got Talent

Виртуальный мир был создан с помощью голографической видеопроекции.

Украинцы восхитили жюри своим выступлением

Украинцы покорили членов жюри и публику популярного шоу 13-го сезона шоу America's Got Talent. Над созданием необычного номера "The Escape" (Побег) работали хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD.

Видеоролик с выступлением украинцев появился на официальном YouTube-канале шоу America's Got Talent.

По сюжету главный герой – Константин Томильченко – попадает в виртуальную реальность. Он выбирает прогулку в лесу под аватаром волка. Изначально путешествие кажется обычной прогулкой, однако потом возникает ошибка, и пребывание в виртуальной реальности для героя превращается в динамическую гонку на выживание.

"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно", - рассказал Томильченко.

Воплощением визуальной части выступления занималась украинская студия Front Pictures.

"Наша студия создала виртуальный мир вокруг героя с помощью голографической видеопроекции. Мы стремились достичь впечатление, когда на сцене стирается грань между реальным и виртуальным. И судя по реакции публики и жюри, нам это удалось", - поделился руководитель Front Pictures Юрий Костенко.

Продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл высоко оценил выступление украинцев – он признался, что такого выступления раньше никогда не видел.

"Увлекательно видеть вещи, которых мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - рассказал Коуэлл.

America's Got Talent - телепроект на телеканале NBC. Это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в миллион долларов. В 13-м сезоне в состав судей вошли супермодель Хайди Клум, певица Мел Би, актер Хоуи Мендел и продюсер America's Got Talent Саймон Коуэлл.

Ранее стало известно, что в Украине закрыли одно из самых популярных талант-шоу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram