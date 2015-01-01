Николь Кидман вынула имплантатов из груди — СМИ

Избавлял 49-летнюю Кидман от силиконовых имплантатов доктор Энтони Янг.

Николь Кидман Instagram

Голливудская актриса Николь Кидман несколько лет назад удивила поклонников внезапно увеличенной грудью, но сейчас пышные формы стали ее кошмаром.

Об этом пишет starslife.ru.

Инсайдеры утверждают, что Николь обратилась к пластическому хирургу с требованием убрать имплантаты из ее груди, поскольку она очень боится, что токсическое содержимое может стоить ей жизни. "Она больше не желает, чтобы что-то токсическое и потенциально опасное находилось в ее теле. В последнее время Николь переживала постоянно. Она не может позволить себе, чтобы ее две дочки остались без матери, хочет видеть, как они вырастут, выйдут замуж, родят детей", — рассказал приятель Николь.

Избавлял 49-летнюю Кидман от силиконовых имплантатов доктор Энтони Янг. "Николь уже избавилась от имплантатов. Ее размер груди заметно уменьшился, но от этого хуже выглядеть не стала", — сказал доктор.

Напомним, Алена Водонаева уменьшила грудь с пятого размера до 3-го.

Фото Instagram Николь Кидман