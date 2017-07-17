Николай Басков показал нежные фото с Лопыревой

Преданные Николаю поклонники тут же принялись восхищаться красотой пары.
Об этом пишет paparazzi.ru.
"С любимой", — нежно подписал певец, добавив красное сердечко.
Преданные Николаю поклонники тут же принялись восхищаться красотой пары и желать им любви и счастья.
Но пользователей, уверенных, что вся история со свадьбой молодых людей — это пиар, оказалось намного больше.
Поэтому мы продолжаем ждать октября месяца, чтобы уж точно узнать женится ли Басков на Виктории или нет.
Напомним, ранее шоумен Николай Басков в присутствии большого количества людей и Рамзана Кадырова сделал предложение Виктории Лопыревой.