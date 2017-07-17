Николай Басков показал нежные фото с Лопыревой

Преданные Николаю поклонники тут же принялись восхищаться красотой пары.

Николай Басков Instagram Николай Басков

Российский исполнитель Николай Басков решил, что на фоне не утихающих споров о реальности его романа с моделью Викторией Лопыревой, нужно порадовать фанатов их совместной фотографией.

Об этом пишет paparazzi.ru.

"С любимой", — нежно подписал певец, добавив красное сердечко.

Преданные Николаю поклонники тут же принялись восхищаться красотой пары и желать им любви и счастья.

Но пользователей, уверенных, что вся история со свадьбой молодых людей — это пиар, оказалось намного больше.

Поэтому мы продолжаем ждать октября месяца, чтобы уж точно узнать женится ли Басков на Виктории или нет.

Допис, поширений Николай Басков (@nikolaibaskov) Сер 21, 2017 о 4:30 PDT

Допис, поширений Николай Басков (@nikolaibaskov) Лип 16, 2017 о 8:07 PDT

Напомним, ранее шоумен Николай Басков в присутствии большого количества людей и Рамзана Кадырова сделал предложение Виктории Лопыревой.