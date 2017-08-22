Николай Басков снял будущую супругу в клипе

Для антуража было арендовано несколько шикарных особняков и вилл в элитном поселке Подмосковья.

Виктория Лопырева и Николай Басков Instagram

Поклонники самого популярного натурального блондина ликуют — Николай Басков закончил работу над новым видео.

Пикантности придает тот факт, что в нем фанаты увидят будущую супругу Баскова — 34-летнюю модель и посла чемпионата мира по футболу-2018 Викторию Лопыреву, пишет starhit.

"Мы шутили, что Николай наколдовал хорошую погоду, — рассказали "СтарХиту" на съемочной площадке. — Поэтому эти суббота и воскресенье были последними теплыми днями, когда светило солнце. После начались дожди".

Съемки длились два дня. Для антуража было арендовано несколько шикарных особняков и вилл в элитном поселке Подмосковья. На площадке Басков появился в классической белой рубашке и брюках, а Виктория — в платье с глубоким декольте.

Допис, поширений Николай Басков (@nikolaibaskov) Сер 22, 2017 о 6:59 PDT

Напомним, что свадьба пары состоится 5 октября в Грозном, и на нее уже приглашены самые именитые представители шоу-бизнеса. Неожиданно даже для самых близких друзей 40-летний Николай сделал Виктории предложение руки и сердца.