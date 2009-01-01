Николай Караченцов находится в тяжелом состоянии в реанимации — СМИ

По некоторым данным, сейчас за жизнь Николая Петровича борются врачи.

Николай Караченцов ТСН

Несколько дней назад известного российского актера Николая Караченцова госпитализировали.

Об этом пишет starhit.

Журналисты сообщают, что состояние Николая Караченцова, которого в начале недели поместили в НИИ имени Склифосовского, ухудшилось.

Утверждается, что народного артиста РСФСР перевели в отделение хирургической реанимации. По некоторым данным, сейчас за жизнь Николая Петровича борются врачи. О том, что знаменитому актеру театра и кино стало хуже, корреспондентам сообщили в справочной службе медицинского учреждения, где находится звезда.

"Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию", — рассказали журналистам в медицинском институте.

Родственники Николая Караченцова, наоборот, утверждают, что его жизни ничего не угрожает. Сын артиста Андрей объяснил перевод отца в реанимацию плановым обследованием. По словам мужчины, состояние актера "стабильное и хорошее".

"Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", – заявил Андрей Караченцов.

Напомним, у Николая Караченцова обнаружили опухоль.