Николай Караченцов находится в тяжелом состоянии в реанимации — СМИ

По некоторым данным, сейчас за жизнь Николая Петровича борются врачи.
Об этом пишет starhit.
Журналисты сообщают, что состояние Николая Караченцова, которого в начале недели поместили в НИИ имени Склифосовского, ухудшилось.
Утверждается, что народного артиста РСФСР перевели в отделение хирургической реанимации. По некоторым данным, сейчас за жизнь Николая Петровича борются врачи. О том, что знаменитому актеру театра и кино стало хуже, корреспондентам сообщили в справочной службе медицинского учреждения, где находится звезда.
"Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию", — рассказали журналистам в медицинском институте.
Родственники Николая Караченцова, наоборот, утверждают, что его жизни ничего не угрожает. Сын артиста Андрей объяснил перевод отца в реанимацию плановым обследованием. По словам мужчины, состояние актера "стабильное и хорошее".
"Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", – заявил Андрей Караченцов.