Николай Караченцов попал в больницу: названа причина

На Новый год актер с женой отдыхал в Турции.

Николай Караченцов с женой на Новый год в Турции kozyrlife.ictv.ua

Жена российского актера театра и кино Николая Караченцова , который борется с раком, Людмила Поргина сообщила, что он простыл и попал в больницу.

На Новый год пара ездила в турецкую Анталью, рассказала супруга артиста "Комсомольской правде".

"Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья. Коля гулял, отдыхал, делал зарядку. Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим", — отметила она.

Напомним, в сентябре 2017 года у Николая Караченцова врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. Медики назначили ему химиотерапию, которая уже дала положительный результат — анализы показали, что образование уменьшилось.