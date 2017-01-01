Николай Караченцов попал в больницу: названа причина

На Новый год актер с женой отдыхал в Турции.
На Новый год пара ездила в турецкую Анталью, рассказала супруга артиста "Комсомольской правде".
"Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья. Коля гулял, отдыхал, делал зарядку. Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим", — отметила она.
Напомним, в сентябре 2017 года у Николая Караченцова врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. Медики назначили ему химиотерапию, которая уже дала положительный результат — анализы показали, что образование уменьшилось.