Нижнее белье и шуба. Шэрон Стоун впечатлила съемкой для Vanity Fair, фото

Поклонники сошлись во мнении, что выглядит актриса сногсшибательно.
Стоун примерила на себя очень эффектные и смелые образы. Фото легенда мирового кино опубликовала в Instagram.
Почитатели таланта знаменитой актрисы отметили, что в новой фотосессии Шэрон выглядит очень молодо и сексуально: многие сошлись во мнении, что звезде "Основного инстинкта" можно дать не больше 35 лет.
Напомним, во время недавнего интервью Стоун громко захохотала, а затем с иронией ответила журналисту на вопрос о домогательствах от продюсеров, режиссеров и коллег.