Нижнее белье и шуба. Шэрон Стоун впечатлила съемкой для Vanity Fair, фото

Поклонники сошлись во мнении, что выглядит актриса сногсшибательно.

Шерон Стоун украсила обложку Vanity Fair. Фото: Instagram/sharonstone

59-летняя Шэрон Стоун стала главной героиней итальянского Vanity Fair. Актриса снялась в откровенной фотосессии и удивила поклонников новой прической.

Стоун примерила на себя очень эффектные и смелые образы. Фото легенда мирового кино опубликовала в Instagram.

Почитатели таланта знаменитой актрисы отметили, что в новой фотосессии Шэрон выглядит очень молодо и сексуально: многие сошлись во мнении, что звезде "Основного инстинкта" можно дать не больше 35 лет.

Напомним, во время недавнего интервью Стоун громко захохотала, а затем с иронией ответила журналисту на вопрос о домогательствах от продюсеров, режиссеров и коллег.