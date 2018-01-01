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"Низкосортная актриса": почему родные Меган Маркл пытаются сорвать королевскую свадьбу

Сегодня, 10:35

Ее сестра пообещала написать о невесте разоблачающую книгу.

Меган Маркл
Почему родные Меган Маркл пытаются сорвать ее свадьбу. Reuters
До официального венчания Меган Маркл и британского принца остались считанные дни: она состоится 19 мая в Лондоне. Но помешать свадьбе пытается брат невесты, Томас Маркл-младший, призывая королевскую семью не делать ошибку.

Он обратился к ее жениху, британскому принцу Гарри Виндзору с открытым письмом: "Я поражен, почему вы не видите настоящую Меган? Ту, которую видит весь мир! Она пытается сыграть роль принцессы, как престарелая голливудская актриса, ниже среднего уровня".

Тем временем ее сестра пообещала написать о невесте разоблачающую книгу.

Почему родные ополчились на Меган Маркл – в сюжете ТСН:

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри показали пригласительные на свою свадьбу. 

Напомним, невеста британского принца Гарри, актриса Меган Маркл, которую наконец официально признала королева Елизавета II, оказалась в центре скандала: хакеры слили в интернет небольшой, но весьма пикантный ролик, на котором будущая супруга принца снимала сама себя топлесс.

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Теги:  
Меган Маркл, принц Гарри, брат, свадьба, бракосочетание
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