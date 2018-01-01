"Ноги бесконечны": Слава из "НеАнгелов" похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе

Певица отправилась с мужем и подругой в отпуск.
Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. на отдых артистка привезла с собой пуанты – она будет участвовать в новом сезоне "Танцев со звездами", и, видимо, решила потренироваться на досуге.
Так что рыжеволосая красотка демонстрирует не только потрясающую фигуру, но еще выдержку и растяжку.
"Ноги бесконечны", "Восхитительная! Великолепные пуанты", "Крутой попец", "Великолепно выглядите! Вы такая молодец!", - отреагировали поклонники.
Ранее Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов стройной фигурой.
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