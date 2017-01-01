"Ноги — огонь". В Сети похвалили сексуальное фото россиянки-чемпионки по тайскому боксу

Снимок спортсменки уже собрал более 17 тысяч лайков.

Анастасия Янькова опубликовала новое фото instagram.com/anastasia_yankova

Чемпионка Российской Федерации по тайскому боксу, модель Анастасия Янькова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в боди.

Сексуальный снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 17 тысяч лайков.

"Иногда могу сказать про красиво прокаченную девушку, что она прекрасна, как породистая лошадка, не муравей, если вы понимаете, о чем я. Когда другие девушки говорят, мол боюсь, что от тренировок будут лошадиные ноги, спешу успокоить их, ведь для этого нужно и вспахивать в зале, как конь. Когда мне говорят, что у меня лошадиные ноги, не обижаюсь. Лошадки прекрасны...", — подписала его чемпионка.

Анастасия Янькова опубликовала новое фото instagram.com/anastasia_yankova

Ряд интернет-пользователей похвалили фото. "Ноги — огонь!", — считает aleksandrbaertuev. "Прекрасные ноги!", — написал dargaev095. "Самый шикарный боец", — полагает murik_darginec. "Beautiful (красивая — Ред.)", — отметил mental_mp. "I love you (я тебя люблю — Ред.)", — признался luciofracon72.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.