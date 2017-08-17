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Новая подружка "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки снялась топлес

Сегодня, 12:06

В начале июля стало известно, что Вакки и его возлюбленная Джорджия Габриэле расстались.

Джанлука Вакки
Джанлука Вакки и Ариадна Гутьеррес Instagram
24-летняя обладательница титула "Вице-мисс Вселенная-2015" Ариадна Гутьеррес, новая подружка итальянского "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки снялась топлес.

Фото девушка обнародовала у себя на странице в Instagram.

В начале июля стало известно, что "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Джорджия Габриэле расстались.

Ариадна Гутьеррес — это та самая девушка, которую в 2015 году ведущий конкурса красоты Стив Харви по ошибке назвал победительницей конкурса Мисс Вселенная. Ариадна заняла второе место, а главный титул получила Мисс Филиппины Пия Алонсо.

Сейчас 50-летний миллионер и 24-летняя модель из Колумбии много времени проводят вместе.

Напомним, экс-подружка Леонардо ДиКаприо станцевала топлес.

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Джанлука Вакки, танцующий миллионер, Ариадна Гутьеррес, топлес
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