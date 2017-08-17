Новая подружка "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки снялась топлес

В начале июля стало известно, что Вакки и его возлюбленная Джорджия Габриэле расстались.

Джанлука Вакки и Ариадна Гутьеррес Instagram

Фото девушка обнародовала у себя на странице в Instagram.

В начале июля стало известно, что "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Джорджия Габриэле расстались.

Публикация от Ariadna Gutierrez (@gutierrezary)Сен 17 2017 в 6:40 PDT

Ариадна Гутьеррес — это та самая девушка, которую в 2015 году ведущий конкурса красоты Стив Харви по ошибке назвал победительницей конкурса Мисс Вселенная. Ариадна заняла второе место, а главный титул получила Мисс Филиппины Пия Алонсо.

Публикация от Ariadna Gutierrez (@gutierrezary)Сен 25 2017 в 4:18 PDT

Сейчас 50-летний миллионер и 24-летняя модель из Колумбии много времени проводят вместе.

Публикация от Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) Авг 16 2017 в 6:30 PDT

Напомним, экс-подружка Леонардо ДиКаприо станцевала топлес.