Новая подружка "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки снялась топлес

В начале июля стало известно, что Вакки и его возлюбленная Джорджия Габриэле расстались.
Фото девушка обнародовала у себя на странице в Instagram.
В начале июля стало известно, что "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Джорджия Габриэле расстались.
Ариадна Гутьеррес — это та самая девушка, которую в 2015 году ведущий конкурса красоты Стив Харви по ошибке назвал победительницей конкурса Мисс Вселенная. Ариадна заняла второе место, а главный титул получила Мисс Филиппины Пия Алонсо.
Сейчас 50-летний миллионер и 24-летняя модель из Колумбии много времени проводят вместе.