Новое веянье моды: волосы в носу

Оказывается, технически это не является продолжением уже существующей внутриносовой растительности.

Instagram

Были уже и брови-перья , были и дамы без бровей, были с бородой и небритыми ногами.

Теперь же девушки решают наращивать волосы... в носу, пишет Сегодня.

Оказывается, технически это не является продолжением уже существующей внутриносовой растительности. Это такие себе ложные ресницы, расположенные по краям каждой ноздри.

Они создают эффект супердлинных волос, выглядывающих из вашего носа. Модницы делятся своими фото в Instagram.

Как рассказала имидж-стилист Екатерина Филиппенко, этот тренд не приживется.

"Как это не странно, но мода нас делает безликими. Мы быстренько бежим покупать то, что пишут нам в модных журналах. И многие пытаются выделиться. Пирсинг, татуировки, кольца в носу, волосы в носу — это все хоть на мгновение поможет бьюти-блоггерам, которые не боятся экспериментировать, выделится. Наращивание в носу, не приживется, но шумихи в соцсетях наделает",— сказала нам Екатерина.

Допис, поширений Davison (@davisonvideo) Жов 6, 2017 о 10:33 PDT

Допис, поширений The Sisters Go Shopping (@thesistersgoshopping) Жов 9, 2017 о 7:31 PDT

Допис, поширений Aryan Baines (@kapbaines) Гру 6, 2015 о 11:24 PST

Допис, поширений SOPHIE (@spacenewbz) Лют 10, 2013 о 4:11 PST

Напомним, Сеть взорвало новое веянье российской моды: оренбургские пуховые лосины.