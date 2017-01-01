"Новые труселя". Волочкова щедро поделилась с фанатами очередными полуголыми фото с Мальдив

Очевидно, свои прелести бывшая балерина считает практически "народным" достоянием и не упускает повода, чтобы показать их поклонникам.

Бывшая балерина, а ныне светская львица Анастасия Волочкова выложила на свою страницу в соцсети Instagram целую серию фото со своего отпуска на Мальдивских островах.

Она щедро делится с подписчиками и другими пользователями интернета фотографиями красот Мальдив и своих прелестей, едва прикрытых откровенными купальниками.

К слову сказать, строгие и внимательные пользователи сразу указали Волочковой на то, что, как минимум, один купальник и одни очки она раньше уже надевала на отпуске.

"О, новые труселя", "Наконец-то переоделась, а то я уже начала переживать", "А что с тем неудачным бикини стряслось, зачем вам новое?", "Купальник не новый. Очки не новые. Я не понимаю, почему люди с таким достатком, так уродуют себя некрасивыми людьми, некрасивыми вещами", "Зато купальник сменила, это уже успех", "Перекачалась из тети в дядю, фу", - такие комментарии они оставили под фотографиями.

Напомним, ранее Волочкова шокировала публику в Кремлевском дворце глубоким декольте и татуировками.