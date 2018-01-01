"Новый альбом ждать в жанре блатняк?": Иван Дорн шокировал фанатов "тюремным" снимком

Артист с командой предстали наполовину обнаженными и в татуировках.

Иван Дорн удивил фанатов "тюремным" фото instagram.com/dorn_ivan

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом" , удивил поклонников вызывающим фото.

На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, он предстал с участниками своей команды полуоголенными и в татуировках. Поклонники посчитали, что рисунки сделаны при помощи фотошопа, и предположили в шутку, что фанатам стоит ждать новые песни "в жанре блатняк".

"Вечер в хату, пацаны", "Головорезы", "Да что с тобой, Ваня?", "Решили поиграть в тюрягу. Больше хайпа, меньше трэша, добра вам", "Еб*ть… Новый альбом ждать в жанре блатняк?", - удивлялись подписчики.

Подписчиков удивило фото певца instagram.com/dorn_ivan

Ранее Иван Дорн с голым торсом дал концерт в киевской церкви.

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