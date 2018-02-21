"Новый "Холостяк"?": фанаты посоветовали Козловскому найти свою любовь на реалити-шоу

Артист выложил в Instagram новое фото.

Виталию Козловскому предложили поучаствовать в реалити-шоу vkozlovskiy/instagram

Украинский певец Виталий Козловский поделился с фанатами фото, на котором он запечатлен в строгом костюме и белой рубашке, и держит возле лица розу.

​"С Женщинами бесполезно спорить... Их нужно выслушивать, целовать и

извиняться. Виноват не виноват, какая разница?! Женщины не ищут логики, они ищут бесконечных подтверждений любви...Не так ли??? Согласны? В профиле ссылка на новый сингл #ЛІТАЙ Слушаем и Любим", - подписал фото артист.

Подписчики артиста изначально подумали, что Козловский планирует участвовать в новом сезоне реалити-шоу "Холостяк". Они отметили, что Виталию уже пора бы найти себе невесту.

"Фотка прям как на анонс "Холостяк", "Это обложка нового проекта Холостяк..... не задумывался? Пора бы, а то так и останешься гулякой без семьи", "Ооооо, кото-то претендует на нового "Холостяка", "Думала, новый "Холостяк", - советовали юзеры.

Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) Фев 21, 2018 в 2:43 PST

Ранее Виталий Козловский рассекретил, как привел себя в отличную физическую форму.