"Новый роман?": Светлана Лобода рассказала поклонникам за каким мужчиной очень скучает

Артистка выставила видео с интервью Тилля Линденманна.

Лобода призналась, что скучает по Тиллю Линденманну lobodaofficial/instagram

Украинская исполнительница Светлана Лобода раскрыла, по кому из мужчин она скучает.

На своей странице в Instagram певица выложила видео с солистом группы "Rammstein" Тиллем Линденманном.

"Скучаю по тебе #немогууснутьсегодня", - подписала видео Лобода.

Сначала поклонники встревожились, они подумали, что с солистом группы "Rammstein" что-то произошло.

"A что с Линдеманом что то случилось? Светлана так выставила пост тревожно...", "С ним что-то случилось?".

Другие подписчики заподозрили, что Лобода и Линденманн поддерэивают романтические отношения, которые возникли у них во время фестиваля "Жара" в 2017, тогда СМИ приписывали им роман.

"Эх, если бы у меня с ним что-то было, тоже бы скучала", "Аххххх, если это не пиар, то рада как до Луны и обратно", "А они неплохо смотрятся", - отмечали фанаты.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Фев 15, 2018 в 4:27 PST

Ранее Светлана Лобода перевоплотилась в мужчину.