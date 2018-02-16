"Новый роман?": Светлана Лобода рассказала поклонникам за каким мужчиной очень скучает

Артистка выставила видео с интервью Тилля Линденманна.
На своей странице в Instagram певица выложила видео с солистом группы "Rammstein" Тиллем Линденманном.
"Скучаю по тебе #немогууснутьсегодня", - подписала видео Лобода.
Сначала поклонники встревожились, они подумали, что с солистом группы "Rammstein" что-то произошло.
"A что с Линдеманом что то случилось? Светлана так выставила пост тревожно...", "С ним что-то случилось?".
Другие подписчики заподозрили, что Лобода и Линденманн поддерэивают романтические отношения, которые возникли у них во время фестиваля "Жара" в 2017, тогда СМИ приписывали им роман.
"Эх, если бы у меня с ним что-то было, тоже бы скучала", "Аххххх, если это не пиар, то рада как до Луны и обратно", "А они неплохо смотрятся", - отмечали фанаты.