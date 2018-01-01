Новый зрелищный трейлер боевика "Веном" покорил Сеть

Премьера кинокартины запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года.

Премьера кинокартины запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года Кадр из трейлера

В Сети опубликован второй трейлер фантастического боевика "Веном" про антигероя вселенной Marvel, главную роль в котором исполняет актер Том Харди.

Ролик вышел на YouTube-канале киностудии Sony Pictures, и за сутки набрал больше 9 миллионов просмотров.

По сюжету фильма, талантливому журналисту Эдди Брок диагностируют рак и увольняют с работы. Он помышлял о самоубийстве. Однако в результате стечения обстоятельств он "объединяется" с коварным инопланетным симбиотом, "заморозившим" его болезнь и наделившим его различными суперспособностями, и "превращается" в заклятого врага Человека-Паука – Венома.

В фильме режиссера Рубена Фляйшера снялись Том Харди, Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Вуди Харрельсон и Риз Ахмед.

Премьера "Венома" запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года.

Ранее в Сети появился новый трейлер фантастического экшена "Соло: Звездные Войны. Истории".

Также покоряет Сеть красочный трейлер мультфильма "Как приручить дракона 3". Премьера ленты запланирована на февраль 2019 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами", премьера которого запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Кроме того, вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

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