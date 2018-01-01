"Ножки как у куколки": Надя Дорофеева покорила фанатов стройными ногами

Певица снялась в нежной фотосессии.

Артистка стала лицом новой коллекции бренда Omelya T-Dress instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников новой "зефирной" фотосессией.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на которых она позирует в нежных розовых нарядах. Певица стала лицом новой капсульной коллекции украинского бренда Omelya T-Dress, созданной специально для концепт-стора SO DODO, одной из основательниц которого артистка является.

Коллекция посвящена вечеринкам, музыке, праздникам и танцам. На фото Дорофеева предстает в игривом образе. На одном фото на фоне больших розовых шариков и в компании далматинцев Надя позирует в свитшоте и юбке, на втором – в платье нежно-сиреневого цвета.

Артистка стала лицом новой коллекции бренда Omelya T-Dress instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка стала лицом новой коллекции бренда Omelya T-Dress instagram.com/nadyadorofeeva

"Самая красивая!", "Хорошая поза", "Ножки как у куколки", "Да у тебя ноги как у Барби", - восхищались подписчики.

Ранее группа "Время и Стекло" представила новый клип на песню "Е,Бой".

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