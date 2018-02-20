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"Ножки супер": Наташа Королева в мини-комбинезоне и ее "курочки" отпраздновали день рождения сына

Сегодня, 12:08

Архипу исполнилось 16 лет.

Королева
Сыну Королевой Архипу исполнилось 16 лет natellanatella/instagram
Певица Наташа Королева в кругу родных отпраздновала день рождения своего первенца  Архипа. Парню исполнилось 16 лет. Отмечали торжество, судя по геотегу, во Флориде, США.

В своем Instagram Королева поделилась семейным фото, на котором звезда облачена в красный мини-комбинезон, а ее сын одет в белую футболку с надписями и красные штаны. Все гости поддержали цвет праздника и были одеты в красный.

"Виновник торжества и его любимые" курочки "!", - подписала Наташа.

Среди "курочек" были сама артистка, ее мама, сестра Ирина и ее дочь.

Подписчики артистки начали в комментариях поздравлять Архипа, они не верят, что парню уже 16 лет.

"Какой красавчик Архип! Пусть все его мечты сбываются! Удачи вам всем!", "Ого, уже 16!", "Архип-красавчик! А ,,курочки"-вообще вне конкурса!", "Ножки супер)", - засыпали комплиментами певицу поклонники. 

Ранее в сети разгромили образ Наташи Королевой без макияжа.
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Наташа Королева, Архип, день рождения
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