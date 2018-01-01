"Ну, хоть бы здесь маме грудь сделали": вышла первая серия нового "Простоквашино". Видео

Кота Матроскина здесь озвучил сын Олега Табакова Антон Табаков.

С 3 апреля стартовали новые серии «Простоквашино». Pikabu

С 3 апреля стартовали новые серии культового мультсериала "Простоквашино". Они посвящены Олегу Табакову , который озвучил кота Матроскина в оригинальных мультфильмах.

Первая серия продолжительностью в 6 минут получила название "Возвращение в Простоквашино". Кота Матроскина здесь озвучил сын Олега Табакова Антон Табаков, Шарика — Гарик Сукачев, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

По сюжету Дядя Федор возвращается в Простоквашино. Вместе с Матроскиным и Шариком они должны спасти хозяйство от неизвестного грызуна. Следом за братом самовольно следует и младшая сестра Дяди Федора – Вера Павловна: девчушка просто отправляет сама себя почтой.

Посылку с ребенком приносит почтальон Печкин, который теперь работает в "Почте России" и может доставлять посылки, "по интернету отправленные".

Заканчивается все тем, что именно Вера Павловна помогает Матроскину и Шарику найти грызуна. Его нарекают Тама-Тама и он становится новым героем сериала.

Отзывы интернет-пользователей пока не слишком радужные: "Матроскин не тот совершенно", "Какая ж это всё х*рня. Мама только зачетная, а остальное сплошной фэйспалм", "О мультфильме пока смешанные впечатления. Конечно, всяко лучше, чем "Весна в Простоквашино", и шутки местами удачные. Но конвейерное производство не сделает мультсериал шедевром" и т.п.

Кто-то сетует: "Ну, хоть бы здесь маме грудь сделали".

Впрочем, есть и те, что считает, что "наш ответ "пакемонам"" вышел вполне достойным продуктом.

Ранее стало известно, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя отец у них – Дмитрий.