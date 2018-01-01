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"Ну и буфера": Анна Седокова похвасталась пышной грудью

Сегодня, 12:50

Певица отправилась на отдых, и позировала в купальнике.

Анна Седокова
Певица поделилась новым селфи instagram.com/annasedokova
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась фото с отдыха во французском городке Сен-Тропе.

На своей странице в Instagram она  выложила селфи, на котором позирует в купальнике – золотистая ткань еле прикрывает и с трудом удерживает пышную грудь артистки. Локоны певица зачесала набок, и сексуально приоткрыла рот.

Поклонники расхвалили формы Седоковой, отметив, что она выглядит очень аппетитно.

"Ну и буфера", "Хорош размерчик", "Хороша! Секси!", "Ну просто огонь", "Аппетитная!", "Фотка просто секс", - расхваливали подписчики.

Анна Седокова
Анна Седокова похвасталась аппетитной грудью instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова топлес призналась о любви к эксгибиционизму.

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Анна Седокова, фото, певица, грудь
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