"Ну и рожа у тебя": полуголый Филипп Киркоров напугал фанатов странной гримасой

Артист отправился отдыхать в США.

Киркоров вызвал неоднозначную реакцию у поклонников последним фото instagram.com/fkirkorov

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров отправился отдыхать в Лас Вегас, США, и поделился с поклонниками фото с бассейна.

На своей странице в Instagram он поделился снимком, на котором позирует в воде в одних плавках и со странным выражением лица.

"Las Vegas Time", – подписал он пост.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию у его подписчиков: одни жестко раскритиковали его физическую форму, и выражение лица.

"Ну и рожа у тебя Киркоров!", "Кабан", "Фуу, мои глаза…", "Фуу страх божий, такой старый", "Филя, одень костюм. Без блеска и пафоса ты как со стройки гастарбайтер. Хорошо хоть не в озере", "Страшненький головастик!", - возмущались юзеры.

Другие же отметили, что артист, как и все, имеет право на отдых, и оправдали его выражение лица.

"Удачного отдыха!", "Просто хмурит лицо от солнца", "Человек на заслуженном отдыхе. Он что, в перьях, стразах и с подтанцовкой в бассейн нырять должен?", "Хорошо выглядит, даже моложе чем в гриме, просто смешно нахмурился...", - писали комментаторы.

Филипп Киркоров позировал в бассейне instagram.com/fkirkorov

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