"Ну и рожа у тебя": полуголый Филипп Киркоров напугал фанатов странной гримасой

Артист отправился отдыхать в США.
На своей странице в Instagram он поделился снимком, на котором позирует в воде в одних плавках и со странным выражением лица.
"Las Vegas Time", – подписал он пост.
Снимок вызвал неоднозначную реакцию у его подписчиков: одни жестко раскритиковали его физическую форму, и выражение лица.
"Ну и рожа у тебя Киркоров!", "Кабан", "Фуу, мои глаза…", "Фуу страх божий, такой старый", "Филя, одень костюм. Без блеска и пафоса ты как со стройки гастарбайтер. Хорошо хоть не в озере", "Страшненький головастик!", - возмущались юзеры.
Другие же отметили, что артист, как и все, имеет право на отдых, и оправдали его выражение лица.
"Удачного отдыха!", "Просто хмурит лицо от солнца", "Человек на заслуженном отдыхе. Он что, в перьях, стразах и с подтанцовкой в бассейн нырять должен?", "Хорошо выглядит, даже моложе чем в гриме, просто смешно нахмурился...", - писали комментаторы.
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