"Ну наконец-то нормальное эрофото!": Надя Дорофеева сверкнула грудью на новом снимке

Певица пикантно изогнулась, чтобы продемонстрировать свои прелести.
На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в красном купальнике, шутливо сделав губы уточкой, стоя рядом с огромной надувной желтой уткой.
Таким образом, певица сообщила о скидках в своем магазине одежды.
Поклонники восхитились снимком, а еще больше – грудью певицы, оставит сотни комментариев ее фигуре и формам.
"Какая милая Утя", "Ну наконец-то нормальное эрофото!", "Топ сиськи, Надь", "Как всегда прекрасна, всегда знаешь, чем порадовать нас ", - расхвалили фанаты.
Ранее Надя Дорофеева в нижнем белье похвасталась стройной фигурой.
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