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"Ну наконец-то нормальное эрофото!": Надя Дорофеева сверкнула грудью на новом снимке

Сегодня, 17:36

Певица пикантно изогнулась, чтобы продемонстрировать свои прелести.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева поделилась новым фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в красном купальнике, шутливо сделав губы уточкой, стоя рядом с огромной надувной желтой уткой.

Таким образом, певица сообщила о скидках в своем магазине одежды.

Поклонники восхитились снимком, а еще больше – грудью певицы, оставит сотни комментариев ее фигуре и формам.

"Какая милая Утя", "Ну наконец-то нормальное эрофото!", "Топ сиськи, Надь", "Как всегда прекрасна, всегда знаешь, чем порадовать нас ", - расхвалили фанаты.

Надя Дорофеева
Поклонники расхвалили пышную грудь артистки instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева в нижнем белье похвасталась стройной фигурой.

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Теги:  
Надя Дорофеева, фото, купальник, фигура, певица
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