Сегодня, 01:59 RSS

"Ну ты бабка и отжигаешь!": Мадонна поразила поклонников "голым" селфи

Вчера, 16:59

Звезда не стесняется выкладывать провокационные фото.

Мадонна
Мадонна снова удивила поклонников откровенным фото Фото: Reuters
Известная американская певица Мадонна в соцсети вызвала горячие споры своим новым "голым" селфи.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, она позирует топлес лишь в шляпе и украшении на шее. Груди не видно, однако, заметно, что на ней нет одежды.

Большинство подписчиков обрушились на Мадонну с критикой, мол, в ее возрасте пора вести себя скромнее.

"Ты была моим идолом, но теперь ты отвратительна", "Ну ты бабка и отжигаешь!", "Ты слишком старая, может, хватит?", "Тебе не 20 лет, подумай о своих детях", - возмутились фанаты.

Нашлись и те, кто встал на защиту звезды, и засыпали ее комплиментами.

"Как всегда прекрасна!", "Королева", "Люблю тебя!", - писали юзеры. 

Ранее Мадонна удивила поклонников грудью, прикрытой сумкой.
Теги:  
Мадонна, селфи, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...