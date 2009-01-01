"Няш-Мяш" прокурорша Поклонская снялась в клипе в оккупированном Крыму

Съемки проходили возле замка "Ласточкино гнездо".

Наталья Поклонская Скриншот

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская снялась в клипе российского исполнителя Олега Скрэтча на песню "Корабли".

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Съемки проходили в оккупированном Крыму возле замка "Ласточкино гнездо" и на плато Ай-Петри. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя. "Творчество тоже может быть настоящим!" – написала Поклонская о клипе в Facebook.

Ранее сообщалось, что против Поклонской расследуются два уголовных производства.

Напомним, Наталья Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили "прокурором" Крыма. Генпрокуратура Украины весной того же года открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го — по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

На выборах в Госдуму РФ, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России".