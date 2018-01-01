"О Боги! Какие ноги!!!". Екатерина Варнава позировала в коротком платье, фото

Снимок российской ведущей в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Екатерина Варнава показала фото в коротком платье instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в коротком платье без бретелек.

Снимок был сделан в столице России Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

"Подпираю стены. Дорого!", — подписала фото Варнава.

Снимок за 14 часов собрал более 60 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"О Боги! Какие ноги!!!", — отметила 888balueva_irina888. "ЗаСТЕНчивая))) держишься за стену", — написала nesmashnayaalena. "Подпирашки-помогашки", — пошутила liliia_myreino.

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Екатерина Варнава показала фото в коротком платье instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.

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