"О боже, какая попа": Анна Седокова вызвала фурор в Сети снимком ягодиц

Певица поделилась фото в купальнике.

Анна Седокова поделилась фото с отдыха instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взволновала поклонников новым фото своей аппетитной попы.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует в красном купальнике в белый горошек. Певица встала так, чтобы подписчики смогли рассмотреть ее упругие ягодицы.

"А каким одним словом можно рассказать о тебе? Мое слово "теплая". Мне совершенно чужд холод. Мне не идет холодный цвет волос, холодные фильтры и ледяные спокойные люди.

Мне идет огонь. А тебе?", - спросила подписчиц певица.

Поклонники удивились, как Седокова сохранила такую аппетитную фигуру после рождения троих детей, и назвали ее идеальной.

"Сочная фигура настоящей женщины!", "Шикарный орешек", "Одна из самых красивых попок, и не надо ничего прикрывать", "О боже, какая попа", - восхищались фигурой подписчики.

Певица похвасталась попой в купальнике instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова вызвала жаркие обсуждения под пикантным фото в купальнике.

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