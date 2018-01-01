О секс-скандале с участием Вайнштейна решили снять фильм. Не порно

К написанию сценария будущего фильма уже приступил Брайан Де Пальма.

О секс-скандале Вайнштейна снимут фильм ужасов. Reuters

Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма заявил, что уже приступил к написанию сценария фильма по мотивам секс-скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна

Примечательно, что это будет не порно (как можно было бы предположить из специфики темы), а фильм ужасов. При этом имя главного героя будет изменено, его не будут звать Харви Вайнштейн, пишет Yahoo.

По словам Де Пальмы, события "хоррора" с участием насильника будут развиваться в сфере киноиндустрии.

Режиссер заявил, что слышал об историях, которые всплыли на фоне скандала с продюсером, в течение нескольких лет.

Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли,Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram