О жизни Анджелины Джоли и Брэда Питта снимут фильм

Гальперин уверен, что Джоли и Питт расстались за год до официального заявления о своем разводе.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Reuters

Развод голливудских супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта стал потрясающей новостью для всех, однако не для писателя и публициста Яна Гальперина.

Об этом пишет The Sun.

Еще в 2009 году в своем скандальном бестселлере "Бранджелина" он предсказал разрыв звездной пары.

Теперь же Гальперин, как сценарист, выступает в разоблачающем документальном фильме об истории Брэда и Анджелины. Лента получит название "Сломанные: невероятная история Бранджелины".

"Это итоговый фильм о Брэде и Анджелине, и в нем откроется много секретов. Ян проследил за каждой мелочью в этой истории и теперь готов рассказать всему миру о реальных причинах их развода. Его команде также удалось достать некоторые эксклюзивные кадры с интервью актеров, которые еще никто никогда не видел", — рассказали источники, приближенные к проекту.

К слову, Гальперин уверен, что Джоли и Питт расстались за год до официального заявления о своем разводе.

Лента будет транслироваться по ТВ после того, как права на нее приобретет корпорация Content Media Corporation.

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