"Обезьяна противная!". Ани Лорак поделилась соблазнительным фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 28 тысяч лайков.
"Самого доброго дня!", — подписала фото исполнительница.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Обезьяна противная!", — написал kireew2787.
"… ягодка", — полагает molchanov2005. "Ты такая потрясная", — отметила anastastak565. "Тигрица роковая)!", — полагает anastasiya_tarakanova9885.
Ранее Ани Лорак рассказывала, что на греческом острове Крит во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая" она едва не погибла в аварии. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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