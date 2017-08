Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу

Жительница Германии, которая является обладательницей самой большой груди в Европе, сфотографировалась в образе героини Памелы Андерсон из телесериала "Спасатели Малибу".

Об этом пишет topnews.ru.

28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, снявшись в красном купальнике.

"Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в "Спасателях Малибу"", — призналась Мартина.

