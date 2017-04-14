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Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу

Сегодня, 03:40

Она увлеклась пластической хирургией в 2012 году. 

Мартина Биг
Мартина Биг Instagram Мартина Биг
Жительница Германии Мартина Биг, которая является обладательницей самой большой груди в Европе, сфотографировалась в образе героини Памелы Андерсон из телесериала "Спасатели Малибу".

Об этом пишет topnews.ru.

28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, снявшись в красном купальнике.

"Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в "Спасателях Малибу"", — призналась Мартина.


 

Публикация от Hahz (@hahz4k)Апр 14 2017 в 7:16 PDT

Она увлеклась пластической хирургией в 2012 году. Биг потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди до размера Ss (примерно 18-й наш). Также в июне 2017 года она сделала операцию по увеличению объема ягодиц. "Мне нужна попа под стать груди", — сказала женщина.

Напомним, американская порноактриса шокировала грудью, что растекается.

Теги:  
Мартина Биг, самая большая грудь, Памела Андерсон, бюст
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