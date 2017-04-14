Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу

Она увлеклась пластической хирургией в 2012 году.
Об этом пишет topnews.ru.
28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, снявшись в красном купальнике.
"Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в "Спасателях Малибу"", — призналась Мартина.
Ex air hostess with biggest breasts in Europe shows off her new Baywatch babe look - after turning BLACK https://t.co/At73DOu37H pic.twitter.com/iKrbuqaBvq— Daily Mail Femail (@Femail) 3 августа 2017 г.
Она увлеклась пластической хирургией в 2012 году. Биг потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди до размера Ss (примерно 18-й наш). Также в июне 2017 года она сделала операцию по увеличению объема ягодиц. "Мне нужна попа под стать груди", — сказала женщина.
Напомним, американская порноактриса шокировала грудью, что растекается.