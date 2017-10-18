Обложку нового Playboy украсило фото молодого Хью Хефнера

Основатель издания стал первым мужчиной, который появился на его обложке без сопровождения сексапильной женщины.

Хью Хефнер Reuters

На обложке ноябрьско-декабрьского номерапоявилось фото его основателя —— в молодости.

Об этом говорится на странице издания в Instagram.

По его данным, снимок учредителя был сделан в 1965-м году.

Хефнер стал первым мужчиной, который появился на обложке без сопровождения сексапильной женщины, пишет ТСН.



A post shared by Playboy (@playboy) on Oct 18, 2017 at 6:04pm PDT

Напомним, Хью Хефнер скончался 27 сентября в американском Лос-Анджелесе дома на 92-м году жизни (родился 9 апреля 1926-го в Чикаго). Последние годы жизни он провел в своем особняке, развлекаясь с молодыми женщинами.