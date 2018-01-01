Обнаженная британская певица устроила пикантную фотосессию на фоне заката

Рита Ора поделилась соблазнительными фото в Instagram.

27-летняя британская певица Рита Ора регулярно делится с поклонниками фотографиями своих необычных нарядов и бьюти-решений, и на странице звезды редко можно увидеть откровенные снимки. Поэтому настолько нескромная фотосессия Оры на фоне заката стала сюрпризом для поклонников.

На первой серии фотографий, которые певица выложила в Instagram, она стоит одетой в купальник и демонстрирует подтянутую фигуру.

Вскоре она выставила еще порцию фото, но уже полностью обнаженной. Интимные части тела Ора умело прикрывает красивыми позами.

Поклонники звезды не остались равнодушны к такому откровению певицы, и в комментариях одарили комплиментами: "Очень сексуальная!", "Красавица", "Прекрасные фотографии!".

Ранее Рита Ора обнажила грудь и задрала юбку.