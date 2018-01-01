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Обнаженная Кэмпбел продемонстрировала идеальные формы: фото

Сегодня, 22:44

Модель снялась для обложки глянца.

Наоми Кэмпбелл
Наоми продолжает работать в своем любимом жанре Reuters
Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл в очередной раз покорила сердца поклонников великолепными физическими данными и обворожительной фигурой.

Вместе со коллегой Адво Абом темнокожая красавица снялась для обложки журнала Love Magazine, который выйдет в продажу 6 августа. На главном снимке женщины прикасаются друг к другу носами. Снимок Кэмпбелл разместила на своей странице в Instagram.

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Фото: Love Magazine

Супермодель позирует фотографу без одежды, прикрывая интимные зоны груди лентами с надписью "Love". Дополняет образ оригинальный головной убор в виде сетки, которая наполнена воздушными шариками.

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Фото: Love Magazine

Напомним, ранее Кэмпблл продемонстрировала свое красивое тело в обворожительном фотосете для международного модного глянцевого издания Numero.

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Теги:  
Наоми Кэмпбелл, обнаженная
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