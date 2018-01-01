Обнаженная Кристина Агилера обмазалась гелем, и трогала себя за грудь в новом клипе

Артистка представила провокационное видео.
Видеоработа была опубликована на YouTube-канале исполнительницы.
В видео 37-летняя артистка обмазалась гелем, который она потом медленно и сексуально облизывает. Также певица лакала молоко, которое потом стекало по ее подбородку.
Вдобавок к этому, Агилера продемонстрировала обнаженную грудь, заклеенную скотчем, которую она сжимала.
Также в видео присутствуют кадры крупным планом, как исполнительница облизывает блестки.
Продюсером "Accelerate" выступил хип-хоп-исполнитель Канье Уэст.
В записи композиции приняли участие американские рэперы Ty Dolla Sign (настоящее имя — Тайрон Уильям Гриффин-младший) и 2 Chainz (Таухид Эппс). Трек войдет в восьмой альбом Агилеры под названием Liberation. Релиз пластинки запланирован на 15 июня.
Ранее Кристина Агилера снялась в необычной фотосессии.
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