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Обнаженная Кристина Агилера обмазалась гелем, и трогала себя за грудь в новом клипе

Сегодня, 15:50

Артистка представила провокационное видео.

Кристина Агилера
Агилера в клипе соблазнительно слизывает гель Фото: кадр из клипа Christina Aguilera на YouTube
Популярная американская певица Кристина Агилера выпустила первую за шесть лет песню "Accelerate" и клип на нее.

Видеоработа была опубликована на YouTube-канале исполнительницы.

В видео 37-летняя артистка обмазалась гелем, который она потом медленно и сексуально облизывает. Также певица лакала молоко, которое потом стекало по ее подбородку.

Вдобавок к этому, Агилера продемонстрировала обнаженную грудь, заклеенную скотчем, которую она сжимала.

Также в видео присутствуют кадры крупным планом, как исполнительница облизывает блестки.

Продюсером "Accelerate" выступил хип-хоп-исполнитель Канье Уэст.

В записи композиции приняли участие американские рэперы Ty Dolla Sign (настоящее имя — Тайрон Уильям Гриффин-младший) и 2 Chainz (Таухид Эппс). Трек войдет в восьмой альбом Агилеры под названием Liberation. Релиз пластинки запланирован на 15 июня.

Ранее Кристина Агилера снялась в необычной фотосессии.

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Кристина Агилера, клип, голая, видео, Accelerate, песня
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