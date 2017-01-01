Обнаженная Волочкова показала фанатам "ледяное купание": видео

Очевидно, бывшая балерина прекрасно понимает, что "подогревать" к себе интерес можно и "ледяными" методами.

Купающаяся Волочкова volochkova_art / Instagram

Бывшая российская балерина, а ныне светская львица Анастасия Волочкова поделилась со своими фанатами и подписчиками видеозаписью своего очереднего "ледяного купания".

"Лед и пламень выходных! А вы окунаетесь во льды?", − подписала она выложенный в соцсеть Facebook ролик.

На видео Волочкова сперва топором рубит лед на куски возле большой деревянной бадьи-купели. Причем из одежды на ней – лишь едва прикрывающие прелести оранжевое полотенце. Причем в какой-то момент это аскетичное "одеяние" едва не срывает с нее ветер.

В конце ролика появляется фотография-стопкадр обнаженной Волочковой, игриво прикрывающей бюст большими кусками льда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Волочкова щедро поделилась с фанатами очередными полуголыми фото.