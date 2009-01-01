Обнаженная Волочкова прикрыла грудь льдом

Балерина отмечает сегодня, 20 января, свой 41-й день рождения.

Анастасия Волочкова Instagram

Балерина Анастасия Волочкова отмечает сегодня, 20 января, свой 41-й день рождения.

Об этом балерина сообщила у себя на странице в Instagram.

Настя под одним из снимков написала: "Дорогие мои! Спасибо за поздравления с моим днем рождения! Я проснулась рано. Мальдивское время делает свое… Хочу поспать часик.. Но поздравлялки и сообщения добрые дают мне понимание, что в день рождения спать — глупо! Спасибо, что вы есть и за вашу память", — написала Волочкова.

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В канун личного праздника Волочкова решила позакаляться и опубликовала снимок в одних бикини, сидя обнаженной на бочке. Грудь балерина прикрыла глыбами льда.

Напомним, Волочкова в крохотном бикини сделала коронный шпагат на Мальдивах.