Обнаженная Волочкова с ледяным мечом призвала закаляться

Волочкова предложила своим фолловерам не терять драгоценные недели зимы.

Анастасия Волочкова Instagram

Если для кого-то морозы — это повод закутаться в теплую шубу, то для 41-летней Анастасии Волочковой — наоборот.

Об этом пишет woman.ru.

Балерина все чаще публикует фото, где лежит обнаженная в снегу или сидит в ледяной купели. Она не скрывает, что придает огромное значение закаливанию, особенно после бани. На днях Анастасия поделилась коротким видеороликом, где она стоит обнаженная, прикрываясь пихтовым веником и держа в руках внушительную сосульку. Волочкова предложила своим фолловерам не терять драгоценные недели зимы и скорее начать закаляться.

Відео, опубліковане користувачем Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Лют 9, 2017 о 5:27 PST

Напомним, Анастасия Волочкова рассказала о проституции в Большом театре.