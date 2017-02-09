Сегодня, 19:53 RSS

Обнаженная Волочкова с ледяным мечом призвала закаляться

Сегодня, 18:56

Волочкова предложила своим фолловерам не терять драгоценные недели зимы.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Instagram
Если для кого-то морозы — это повод закутаться в теплую шубу, то для 41-летней Анастасии Волочковой — наоборот.

Об этом пишет woman.ru.

Балерина все чаще публикует фото, где лежит обнаженная в снегу или сидит в ледяной купели. Она не скрывает, что придает огромное значение закаливанию, особенно после бани. На днях Анастасия поделилась коротким видеороликом, где она стоит обнаженная, прикрываясь пихтовым веником и держа в руках внушительную сосульку. Волочкова предложила своим фолловерам не терять драгоценные недели зимы и скорее начать закаляться.

 

Напомним, Анастасия Волочкова рассказала о проституции в Большом театре.

Теги:  
Обнаженная, Анастасия Волочкова, закаляться
ПО МАТЕРИАЛАМ: