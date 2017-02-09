Обнаженная Волочкова с ледяным мечом призвала закаляться

Волочкова предложила своим фолловерам не терять драгоценные недели зимы.
Об этом пишет woman.ru.
Балерина все чаще публикует фото, где лежит обнаженная в снегу или сидит в ледяной купели. Она не скрывает, что придает огромное значение закаливанию, особенно после бани. На днях Анастасия поделилась коротким видеороликом, где она стоит обнаженная, прикрываясь пихтовым веником и держа в руках внушительную сосульку. Волочкова предложила своим фолловерам не терять драгоценные недели зимы и скорее начать закаляться.
Напомним, Анастасия Волочкова рассказала о проституции в Большом театре.