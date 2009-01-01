Обнаженный Виталий Козловский ищет новую девушку

Текст объявления весьма серьезный, а вот фотография наталкивает на сугубо эротические мысли.

Виталий Козловский Facebook.com

После расставания с возлюбленной Раминой , певец Виталий Козловский немного отчаялся и решил дать любовное объявление.

Свое сообщение певец оставил на странице в Facebook.

Текст объявления весьма серьезный, а вот фотография, снабжающая описание знаменитого жениха, наталкивает на сугубо эротические мысли.

"Привет! Меня зовут Виталий. Мне 32. Холост. Живу в достатке. Щедр. Нежен. Внимателен, — пишет артист. — Без вредных привычек. Ищу невесту. Умеющую любить. Нежную. С хорошим образованием. Хозяйственную. Ответственную. Возраст от 22 — 40. В случае любви, обещаю заботиться, удовлетворять желания и потребности, делать каждый день счастливой.

P.S. И немного не в тему, но сегодня вышел новый клип "Моє море", — написал артист.

На фото Виталий Козловский стоит полностью обнаженным, интимное место прикрывает большое красное сердце.

Напомним, зять Ольги Сумской полностью обнажился.