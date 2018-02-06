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Обогнала Бейонсе и Роналду:фото дочери супермодели Кайли Дженнер побило рекорды "лайков" в Instagram

Сегодня, 12:33

Фото маленькой Сторми за стуки набрало больше 13 миллионов "лайков".

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Фото Кайли Дженнер побило рекорды в Instagram kyliejenner/instagram
Фото американской модели Кайли Дженнер с новорожденной дочкой стало самым популярным в Instagram. Сестра Ким Кардашьян обошла певицу Бейонсе и футболиста Роналду.

За сутки публикация от 6 февраля набрала 13,6 миллионов "лайков", и скоро перейдет рубеж в 15 миллионов отметок. Это количество является рекордным, сообщает Variety.

Снимок американской певицы Бейонсе с сообщением о беременности за сутки набрал меньше "лайков" - 11,2 миллионов.

Фото футболиста Криштиану Роналду с новорожденным ребенком получило за сутки чуть больше - 11,3 миллионов отметок. 

Ранее стало известно, что Кайли Дженнер стала мамой 1 февраля 2017 года.
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Кайли Дженнер, Кардашьян, дочь, инстаграм
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